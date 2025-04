Wall Street licht hoger aan begin drukke cijferweek

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 40.292 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,3 procent op 5543 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 17.411 punten. Deze week markeert de eerste honderd dagen van de tweede termijn van Trump. Na zijn verkiezingswinst in november schoten de beursgraadmeters omhoog, maar door de onrust over zijn handelsbeleid is die winst volledig verdampt en staat de S&P 500-index 10 procent onder het recordniveau van februari.

De signalen rond de handelsoorlog tussen de VS en China blijven tegenstrijdig. Volgens Trump vinden er gesprekken plaats, maar China ontkent dat. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei zondag wel dat hij contact heeft gehad met zijn Chinese ambtgenoten, maar dat ze niet over de handelstarieven hebben gesproken. Wel wordt volgens Bessent gewerkt aan handelsovereenkomsten met zeventien belangrijke handelspartners, exclusief China.

Bessent herhaalde ook dat China gedwongen zal worden om te onderhandelen, omdat het land hard wordt geraakt door het Amerikaanse tarief van 145 procent op Chinese goederen. China beloofde maandag echter meer steun te bieden aan exportbedrijven die worden getroffen door de heffingen van Trump.

Apple won 0,2 procent en Microsoft zakte 1 procent. De twee grote Amerikaanse techbedrijven komen later deze week met kwartaalcijfers. Ook webwinkel Amazon (min 0,2 procent) en Facebook-eigenaar Meta Platforms (plus 0,1 procent) openen deze week de boeken. Afgelopen vrijdag waren de grote techbedrijven in trek bij beleggers na een goed ontvangen kwartaalbericht van Google-moederbedrijf Alphabet (min 0,2 procent). Veel bedrijven hebben in hun kwartaalrapportages gewezen op de onzekerheid rond de importheffingen van Trump.