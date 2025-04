Schiphol waarschuwt voor vertragingen vluchten Spanje en Portugal

Schiphol waarschuwt reizigers voor mogelijke vertragingen op vluchten van en naar Spanje en Portugal door de grote stroomstoring daar. „Dit kan per luchthaven verschillen. We adviseren reizigers om goed hun vluchtinformatie te checken op Schiphol.nl, in de app of bij hun luchtvaartmaatschappij”, zegt een woordvoerster van Schiphol maandagmiddag.