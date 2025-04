Thailand verplicht vanaf donderdag onlineformulier voor reizigers

Reizigers kunnen vanaf maandag via de website van het Thaise immigratiebureau aan het formulier komen en het tot drie dagen voor de geplande aankomstdatum in Thailand indienen. Het is gebaseerd op de digitale aankomstkaarten die in veel andere landen al verplicht zijn. Bij het indienen moeten mensen onder meer paspoortinformatie, persoonlijke gegevens en informatie over hun reis en verblijfplaats opgeven.

Volgens het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken moeten alle reizigers die het land binnenkomen via land, lucht of zee de onlinekaart invullen. Die moet de papieren versie vervangen.