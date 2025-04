Rusland verdedigt aanval Kyiv, maar is optimistisch over akkoord

Rusland valt in Oekraïne alleen militaire doelen aan en „burgerdoelen die door het leger worden gebruikt”. Dat stelde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag in een interview met het Amerikaanse CBS News, na vragen over aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv die deze week aan zeker twaalf mensen het leven kostten.