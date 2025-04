Arrestaties na brandstichting en schoten bij Franse gevangenissen

Een bron rond de zaak sprak tegenover persbureau AFP over zeker twintig arrestanten. De arrestaties vonden vroeg in de ochtend plaats bij Parijs en in steden als Marseille, Lyon en Bordeaux.

De Franse president Emmanuel Macron had gezegd dat de daders hun straf niet zouden ontlopen na de incidenten van deze maand. Bij gevangenissen waren onder meer voertuigen in brand gestoken en er was geschoten met een automatisch vuurwapen.

De autoriteiten hebben aangegeven dat drugscriminelen mogelijk achter de aanvallen zitten. Ook extreemlinkse groeperingen zijn genoemd als mogelijke aanstichters.