Ds. Pieters neemt afscheid van hersteld hervormd Elspeet

Voor aanvang van de dienst sprak ds. Pieters een dankwoord uit richting de vier gemeenten die hij heeft gediend. Hij gaf hun de woorden uit Ruth 2:12 mee: „De HEERE vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de HEERE, de God Israëls, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen.”

Tijdens de dienst stond ds. Pieters stil bij Johannes 1:35-40. Johannes de Doper had er net als al Gods knechten een vermaak in om Christus aan te wijzen en aan te prijzen en wenste dat iedereen Hem zou volgen, aldus ds. Pieters.

Na de dienst sprak ouderling R. Koetsier, namens de kerkenraad en de gemeente, de dominee en zijn gezin toe met de woorden uit 1 Korinthe 15:10. De predikant en zijn gezin werd Psalm 121:4 toegezongen.

Ds. Pieters was sinds januari 2019 aan de gemeente van Elspeet verbonden. Daarvoor stond hij in Garderen (2005), Springford (Canada, 2000) en Genemuiden (1981).

Volgende week maandag gaat ds. Pieters ter gelegenheid van zijn emeritaat voor in een herdenkingsdienst in de hervormde Grote Kerk te Genemuiden. Op die dag, 5 mei, werd hij 44 jaar eerder in deze kerk bevestigd in het ambt van predikant. De herdenkingsdienst wordt belegd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de hervormde gemeente en de hersteld hervormde gemeente te Genemuiden.