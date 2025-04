Bardella wil presidentskandidaat zijn als Le Pen niet mag meedoen

Jordan Bardella, de partijleider van de Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN), zegt dat hij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2027 als Marine Le Pen geen kandidaat kan zijn. Le Pen werd vorige maand veroordeeld voor fraude en is in principe uitgesloten van verkiezingsdeelname, maar ze gaat nog in beroep.