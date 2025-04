Rode Kruis: inzet tijdens Koningsdag goed verlopen

Bij de hulpposten konden feestvierders onder meer terecht voor eerste hulp of een glas water. Vooral in de grote steden zoals Utrecht en Amsterdam was het volgens de organisatie druk, maar overal bleef de situatie beheersbaar. In de hoofdstad zorgden vooral het mooie weer en het grote aantal feesten voor veel oproepen bij de meldkamer van het Rode Kruis, aldus de organisatie.

Volgens het Rode Kruis deden zich hier en daar incidenten voor, maar kon „dankzij de goede samenwerking met andere hulpdiensten” overal op tijd hulp worden geboden. In Amsterdam stonden onder meer mobiele biketeams klaar, die snel konden ingrijpen als dat nodig was.