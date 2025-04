Zelensky spreekt in Rome ook met Europese bondgenoten

Zelensky, Macron, Starmer en Trump waren op een foto met z’n vieren in gesprek. Macron sprak op X van een „zeer positieve” discussie. „Een einde aan de oorlog in Oekraïne. Dat is het doel dat we delen met president Trump.”

Volgens Londen hebben Starmer en Zelensky ook gesproken over de „positieve voortgang van de laatste dagen”. Ze zouden hebben afgesproken om elkaar snel weer te spreken.

Meloni zei na haar gesprek met Zelensky dat Rusland nu aan zet is om te laten zien dat het serieus vrede wil bereiken.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zou ook nog een ontmoeting met de Oekraïense president hebben, aldus een woordvoerder.