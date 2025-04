Zelensky hoopt op resultaat na kort overleg met Trump

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt op resultaat na een kort overleg met de Amerikaanse president Donald Trump in Vaticaanstad. Beide leiders waren daar voor de uitvaart van paus Franciscus. Volgens Zelensky is gesproken over een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne, zo meldt hij op sociale media.