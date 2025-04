Integrale tekst videoboodschap koning Willem-Alexander

„Voordat we beginnen aan een mooie middag samen met de mensen hier in Doetinchem en de Achterhoek, wil ik graag zeggen hoe dankbaar ik ben om hier te gast te mogen zijn, samen met mijn familie.

Koningsdag is een heel bijzondere dag. Een nationaal feest. Een dag om elkaar te ontmoeten en onze verbondenheid te vieren. Iedereen is welkom.

Ik realiseer me heel goed dat deze dag twee gezichten heeft. Vanmorgen werd paus Franciscus begraven. Wij hebben hem een aantal keren ontmoet en wij koesteren de herinnering aan hem.

Hij was een man die vanuit zijn geloof iedereen omarmde. Voor veel katholieken - en ook voor veel niet-katholieken - was hij een bron van inspiratie. Hij wist de kern te raken van waar het in het leven om gaat: liefde, menselijkheid en omzien naar elkaar.

De gemeenschapszin die zo kenmerkend was voor paus Franciscus, is ook een kenmerk van Koningsdag. Daarom vinden wij het heel waardevol om hier vandaag te zijn.

Dit is des te belangrijker in deze tijd van spanningen en onzekerheden in de wereld om ons heen. Vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtszekerheid zijn niet vanzelfsprekend. Ze kunnen niet zonder de actieve inzet van ieder van ons. Op Koningsdag - feestelijke dag van verbinding - zijn we ons daar nog extra van bewust.

Iedereen hier in Doetinchem heeft de handen ineengeslagen om er iets fantastisch van te maken. Mijn familie en ik verheugen ons erop!”