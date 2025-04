Weggestuurde Republikein Santos krijgt 7 jaar cel voor fraude

Na zijn verkiezing in 2022 kwam een reeks schandalen rond Santos aan het licht. Hij bleek te hebben gelogen over een groot deel van zijn cv. Later werd hij gearresteerd voor aanklachten over fraude en sjoemelen met campagnegeld. Zijn collega’s van het Huis van Afgevaardigden stuurden hem in december 2023 weg uit het parlement. Santos was de zesde parlementariër die dit overkwam in de Amerikaanse geschiedenis.

De 87 maanden cel die Santos heeft gekregen staat gelijk aan de eis van de aanklagers. De advocaten van de oud-politicus hadden om twee jaar gevraagd.