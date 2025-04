Nijkerk vangt 278 asielzoekers op: „Wij laten de randen van onze akkers staan”

Het besluit is het resultaat van een lang en soms turbulent traject. In 2023 mislukte een eerdere poging, mede door stevige protesten. „Er ontstond angst en verzet. Er kwamen zelfs bedreigingen. Dat heeft me persoonlijk geraakt”, vertelt Van Putten. „Maar we hebben ervan geleerd.” Bij de nieuwe aanpak werd de bevolking intensiever betrokken. „We vroegen inwoners zélf om mee te denken over geschikte locaties.”

Toch bleef het onderwerp gevoelig. Er kwam zelfs een aanvraag voor een referendum, die de raad afwees. „Dat zou de polarisatie alleen maar vergroten”, aldus Van Putten. Zijn fractie kreeg veel reacties uit de achterban, maar bleef eensgezind. „We willen als christenen omzien naar de kwetsbare vreemdeling. Dat is geen politiek standpunt, dat is een Bijbelse opdracht.”

De eerste asielzoekers worden in juli verwacht.