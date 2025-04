Oud-klimaatminister Jetten: klimaataanpak Hermans ‘schiet tekort’

„De VVD kijkt lijdzaam toe. Sterker nog, onder hun bewind worden nieuwe fossiele subsidies ingevoerd, zonder voldoende steun voor echte verduurzaming”, aldus Jetten. „Niet de belofte van groene groei, maar grijze krimp heeft zo de overhand.”

Jetten vraagt zich af hoe dit uit te leggen is aan jonge mensen en ondernemers. Hij zegt dat Nederland nu te lang afhankelijk blijft van autocratische landen voor grondstoffen.

„Als voormalig klimaatminister weet ik dat we het wél kunnen. Nederland heeft vaker laten zien dat we tot grootse doorbraken in staat zijn”, zegt Jetten. Hij verwijst daarbij naar de Deltawerken en niet naar zijn eigen klimaatbeleid.