Amerikaanse oud-president Biden naar begrafenis van paus

De voormalige president, die zelf katholiek is, omschreef de paus na diens overlijden als een van de invloedrijkste leiders van onze tijd. Franciscus was volgens hem een paus van het volk. De twee hebben elkaar meerdere keren ontmoet en gesproken.

Biden kende Franciscus begin dit jaar, vlak voor zijn aftreden, de Presidential Medal of Freedom toe. Dat is de hoogste onderscheiding die de Amerikaanse regering aan burgers kan geven. Franciscus was volgens het Vaticaan de tweede paus die deze onderscheiding kreeg.