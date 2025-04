Wachtrij voor afscheid van paus sluit om 18.00 uur

De wachtrij voor mensen die afscheid willen nemen bij de overleden paus Franciscus sluit om 18.00 uur, meldt het Vaticaan. Een uur later gaat de Sint-Pietersbasiliek dicht, zoals eerder al was aangekondigd, en de Heilige Stoel verwacht dat dat genoeg tijd is voor iedereen die op dat moment in de rij staat om langs de open kist te lopen.