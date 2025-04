Rusland onderzoekt dood topmilitair na explosie in regio Moskou

Generaal Moskalik was het plaatsvervangend hoofd van de hoofdafdeling operaties van de generale staf. Hij maakte ook deel uit van verscheidene Russische topdelegaties. De explosie in Balasjicha, net ten oosten van de hoofdstad Moskou, vond volgens het Onderzoekscomité plaats na „de ontploffing van een zelfgemaakt explosief gevuld met vernietigende elementen”.

Het Russische medium Baza bericht dat de bom verstopt zat in een geparkeerde auto en dat die op afstand tot ontploffing werd gebracht. Moskalik, die in de buurt woonde, zou langs de auto hebben gelopen. Er is volgens de krant Kommersant ook een tweede persoon om het leven gekomen.

Het Onderzoekscomité zegt niet wie mogelijk achter de ontploffing zit. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn verschillende Russische topmilitairen omgebracht bij operaties die Moskou toeschrijft aan Kyiv. In december stierf de Russische generaal Igor Kirillov door een bom in de hoofdstad Moskou. Oekraïense bronnen bij de veiligheidsdienst SBOe zeiden toen dat Oekraïne verantwoordelijk was.