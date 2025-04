Negen mensen krijgen lintje voor vervullen van laatste wensen

De stichting is in 2007 opgericht door ambulancechauffeur Kees Veldboer en zijn partner Ineke van Valen. Sindsdien zijn volgens de organisatie meer dan 23.000 wensen vervuld. Het initiatief heeft in tientallen landen navolging gekregen. In 2016 werd Veldboer door de BBC uitgeroepen tot de meest inspirerende man van het moment.

Veldboer overleed in 2021. Weduwe Ineke zette de stichting daarna voort, samen met haar stiefzoon. Zij mag zich vanaf vrijdag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Ze ontving het lintje in de Zuid-Hollandse gemeente Albrandswaard, waar ze woont.

Volgens haar stiefzoon zal de onderscheiding dubbel voelen. „Mijn vader heeft ondanks alles wat hij betekend heeft, nooit een lintje of onderscheiding ontvangen. Maar vrijdag voelt het alsof ze het samen krijgen. Dat maakt het voor ons allemaal zo bijzonder.”

Acht andere vrijwilligers van de organisatie werden vrijdag Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontvingen die onderscheidingen in Alphen aan den Rijn, Albrandswaard, Noordwijk, Etten-Leur en Ede.