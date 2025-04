Ruim 128.000 bezoekers geteld bij kist van paus Franciscus

Na het bezoek van de laatste rouwenden, wordt de kist om 20.00 uur gesloten. Dat gebeurt tijdens een ceremonie onder leiding van kardinaal Kevin Farrell. Hij gaat als zogeheten camerlengo over de praktische zaken totdat er een nieuwe paus is. De uitvaart is zaterdag op het plein voor de Sint-Pietersbasiliek en de begrafenis in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome.

De paus wilde in die kerk in de grond begraven worden. Op de tombe staat alleen de naam Franciscus en aan de muur hangt een reproductie van zijn borstkruis. De gebruikte steen komt uit de Italiaanse regio Ligurië. Daar komt de overgrootvader van de Argentijnse paus vandaan. Het publiek kan het graf vanaf zondagochtend bezoeken.