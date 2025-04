Venezuela beschuldigt El Salvador van mensenhandel

Trump zette een oude Amerikaanse wet, de Alien Enemies Act uit 1798, in om 252 Venezolanen zonder juridische procedure uit te zetten naar El Salvador. Het Amerikaanse hooggerechtshof zette afgelopen weekend een streep door deze interpretatie van de wet, maar de gedeporteerden zaten toen al opgesloten in de zwaar beveiligde megagevangenis CECOT in El Salvador. De VS betaalden Bukele daar 6 miljoen dollar voor (ruim 5 miljoen euro).

Bukele heeft voorgesteld de gedeporteerde Venezolanen die vastzitten in El Salvador naar Venezuela te sturen in ruil voor „politieke gevangenen” die door Venezuela worden vastgehouden. Daar wilde de Venezolaanse president Nicolás Maduro niets van weten.