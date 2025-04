Groningen schrapt evenement om einde gaswinning te markeren

In september werd al besloten het „indrukwekkende en memorabele” programma met de naam ‘Vanuit Hier’ dat voor 5 oktober in de steigers stond uit te stellen naar het voorjaar. Het was niet gelukt de vergunningen rond te krijgen waardoor er onvoldoende tijd was om de locatie goed in te richten en inwoners te informeren.

Maar het moment is voorbij, schrijft de gedeputeerde. Er wordt volop gewerkt aan het herstellen van aardbevingsschade en woningversteviging en er zijn sociale en economische agenda’s gepresenteerd. „Belangrijke thema’s die ook een rol speelden bij het markeringsmoment zijn verwerkt in de agenda’s.”