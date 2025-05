Vrijwilligerswerk vooral zaak van stellen met kinderen

In totaal deed de helft van de mensen van 15 jaar of ouder vorig jaar vrijwilligerswerk. Dat is vergelijkbaar met het jaar ervoor.

In de coronajaren liep het aantal mensen dat zich onbetaald ergens voor inzet terug, naar 39 procent in 2021. Sindsdien is het aantal weer opgekrabbeld naar pre-coronaniveau.

Na sportverenigingen (16 procent) volgen hobbyclubs (11 procent), de eigen buurt en scholen (beide 10 procent) als plek om vrijwilligerswerk te doen. Het aantal mensen dat zich inzet bij een jeugdwerkorganisatie is vorig jaar gestegen naar 7 procent. Een jaar eerder was dat nog 4 procent.

Het minst in trek om vrijwilligerswerk te doen zijn arbeids- of politieke organisaties of vluchtelingeninstanties (beide rond de 2 procent). Ook de sociale hulpverlening, zoals de voedselbank, wordt relatief weinig genoemd (bijna 4 procent).