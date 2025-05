Amsterdam maakt AI-assistent voor ambtenaren

„De gegevens die ambtenaren invoeren, blijven binnen de gemeente en worden niet gebruikt om het achterliggende taalmodel verder te trainen.” Volgens ICT-wethouder Alexander Scholtes houdt de stad zo controle over haar data. „Daarnaast onderzoeken we in hoeverre we onze technologie ter beschikking kunnen stellen aan andere gemeenten en overheidsinstanties, zodat een sterke gezamenlijke digitale infrastructuur binnen handbereik komt.”

Amsterdam is niet de eerste overheidsinstantie met een AI-hulpmiddel voor medewerkers. Zo gebruiken ambtenaren van de provincie Zuid-Holland de PZH-assistent.

In februari scherpte de gemeente het digitale beleid aan, om minder afhankelijk te worden van een paar grote Amerikaanse techbedrijven. Toen werd al aangekondigd dat de gemeente wilde overstappen op andere software en werden AI-toepassingen zoals ChatGPT, DeepSeek, Gemini en Midjourney verboden voor ambtenaren.