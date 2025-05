Nog altijd niemand aangehouden voor rellen in Scheveningen

De politie verwacht naar eigen zeggen „op korte termijn een aantal verdachten te kunnen identificeren en vervolgens aan te houden”. Zij worden vooralsnog verdacht van „opruiing, openlijk geweld, poging zware mishandeling, mishandeling, vernieling en diefstal”.

Enkele honderden jongeren raakten vorige week donderdag slaags met elkaar rond het Kurhaus in Scheveningen. Volgens de politie hadden verschillende groepen elkaar vooraf bedreigd via sociale media. De menigte keerde zich tegen de politie toen die ingreep. Agenten werden bekogeld met stenen en glas.

Van Zanen herhaalde woensdag dat de politie op de avond zelf vooral bezig was de openbare orde te herstellen, en dat daarom toen niemand is opgepakt. „De exacte samenstelling van de groep relschoppers is op dit moment onbekend”, aldus de burgemeester, maar mogelijk kwamen sommige relschoppers „van buiten Den Haag”.

Volgens de burgemeester was er overdag wel wat irritatie in Scheveningen, onder meer door volle parkeerplaatsen, maar waren er geen meldingen „over jongeren die zich verzamelden of een intimiderende sfeer”. Den Haag kijkt of het mogelijk is „om in de toekomst eerder signalen op te vangen van veranderende sfeer”.