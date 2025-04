Leerling omgekomen en gewonden bij steekpartij op school Nantes

De politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt. Leraren wisten hem te overmeesteren voordat de agenten arriveerden. Een woordvoerder van de politie heeft gezegd dat er geen aanwijzingen zijn voor een terroristisch motief.

De Franse nieuwszender BFMTV meldt dat de jongen op twee plekken in de school vier leerlingen neerstak met een mes. Een van de gewonden verkeert volgens Franse media in kritieke toestand. De politie heeft geen details gedeeld over de slachtoffers.