PepsiCo rekent op hogere kosten door importheffingen Trump

„Als we vooruitkijken, verwachten we meer volatiliteit en onzekerheid, vooral met betrekking tot ontwikkelingen in de wereldhandel, waarvan we denken dat die onze kosten in de toeleveringsketen zullen verhogen”, zei topman Ramon Laguarta van het Amerikaanse concern bij de kwartaalcijfers. PepsiCo wil die hogere kosten waar mogelijk aanpakken en probeert daarbij klantrelaties „zo min mogelijk te verstoren”.

De omzet van PepsiCo daalde in het eerste kwartaal met 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, tot 17,9 miljard dollar (omgerekend ongeveer 15,8 miljard euro). De nettowinst zakte tot ruim 1,8 miljard dollar, van ruim 2 miljard dollar een jaar eerder.