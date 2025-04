Woonbond wil snel duidelijkheid van minister over huurbevriezing

De Woonbond merkt dat sociale huurders verbaasd zijn, omdat ze al een huurverhogingsvoorstel van hun woningcorporatie hebben ontvangen en niet weten of ze daartegen bezwaar moeten maken. Huishoudens die in een sociale huurwoning van een particuliere verhuurder wonen, vragen zich volgens de vereniging af of de huurbevriezing ook voor hen gaat gelden. Directeur Zeno Winkels vindt van wel. „Anders is er sprake van rechtsongelijkheid voor sociale huurders in verschillende sectoren. De huurbevriezing is voor al deze huurders ook erg welkom. Bovendien betalen sociale huurders met een particuliere verhuurder al 80 euro per maand meer huur”, stelt hij.

Veel huurders wachten volgens Winkels „met smart” op de zekerheid van betaalbare huur. De Woonbond stelt dat 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens met een relatief laag inkomen nu bijna 40 procent van hun inkomen kwijt zijn aan wonen en dat veel gepensioneerden een steeds groter deel van hun pensioen zien opgaan aan huur.

Verder roept de Woonbond op corporaties te compenseren voor de huurbevriezing, bijvoorbeeld door de winstbelasting af te schaffen. Zo kunnen ze blijven investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Vorige week waarschuwde Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, dat 170.000 sociale huurwoningen niet meer gebouwd kunnen worden door de maatregel.