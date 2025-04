Trump denkt deal te hebben met zowel Zelensky als Poetin

Tijdens een toespraak in het Witte Huis zei Trump dat hij het moeilijker dan verwacht vond om met de Oekraïense leider samen te werken. „Ik dacht dat het makkelijker zou zijn om met Zelensky om te gaan. Tot nu toe is dat moeilijker geweest. Maar ik denk dat we een deal met beiden hebben”, zei Trump in de Oval Office.

Op een vraag naar een Amerikaans voorstel aan Oekraïne om de Krim als Russisch grondgebied te erkennen, ging Trump niet rechtstreeks in. Hij zei dat hij „geen favorieten” had tussen Oekraïne en Rusland en dat hij gewoon wil dat de oorlog eindigt.