Nieuwsuur: Een compleet nieuwe stad op terrein Tata Steel? Plan ligt al klaar

„Met architecten, bouwbedrijven en saneerders willen we het gebied opruimen en een nieuw hoofdstuk inslaan voor de IJmond met woningbouw en natuurgebied”, zegt ondernemer Adriaan Kroon, die samen met ondernemer Floris Busscher aan de wieg staat van het plan. Ze hebben al een naam voor de nieuwe stad: Wijkerduin.

De ondernemer erkent dat Tata veel heeft betekend voor de Nederlandse welvaart, „maar nu moeten we ons afvragen of we dit wel in de 21e eeuw in IJmond willen hebben, of dat je dat ergens anders in Europa gaat doen. En wat kun je dan voor industrie, bedrijvigheid en woningen terugbrengen?”