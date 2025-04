Burgemeester Zwolle: Boer was meer dan een topkok

Een icoon in de Nederlandse en internationale culinaire wereld. Zo noemt burgemeester van Zwolle Peter Snijders de woensdagochtend overleden sterrenchef Jonnie Boer. „Hij was meer dan een topkok - een vernieuwer, een inspiratiebron en een trotse ambassadeur van onze stad”, aldus Snijders in een reactie op het overlijden van Boer.