Ruim 200 gewonden door aardbeving Istanbul, geen doden

De beving woensdag van 6.2 was de zwaarste in de regio in meer dan 25 jaar. Het epicentrum lag zo’n 60 kilometer ten westen van Istanbul in de Zee van Marmara. Daarna zijn nog zeker 127 naschokken geweest, waarvan de sterkste een kracht van 5.9 had, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem is één gebouw ingestort. De bevingen waren ook in Griekenland en Bulgarije te voelen.