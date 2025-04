Sint-Pietersbasiliek mogelijk langer open om lange rij wachtenden

De kerk waar de paus ligt opgebaard is aan het einde van de ochtend opengesteld voor het publiek en zou om middernacht sluiten, maar mogelijk wordt dat later.

Volgens de autoriteiten stonden 20.000 mensen in de rij toen de deuren van de Sint-Pietersbasiliek opengingen. Een constante stroom mensen loopt sindsdien de kerk binnen. De wachttijd halverwege de middag was ongeveer drie uur. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA liep het aantal wachtenden in de middag op tot 100.000.

De 88-jarige Franciscus overleed maandag. Ook donderdag en vrijdag kunnen christenen in de Sint-Pietersbasiliek afscheid van hem nemen. De uitvaart vindt zaterdag plaats.