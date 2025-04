Hoofdstad Litouwen deelt plan voor evacuatie bij oorlog

De drie belangrijkste evacuatieroutes lopen westwaarts, „omdat de vijand historisch gezien uit het oosten is gekomen”, zei burgemeester Valdas Benkunskas. Hij vertelde geen paniek te willen zaaien en wees op het belang van het maken van plannen en van afspraken over coördinatie tussen instellingen. De autoriteiten zeggen dat ruim 600.000 inwoners van Vilnius binnen 48 uur volledig geëvacueerd kunnen worden.

Vilnius ligt ongeveer 30 kilometer van de grens met Belarus. Russische militairen vielen Oekraïne in februari 2022 onder meer via dat land binnen. Litouwen grenst ook aan het meest westelijke stukje Rusland. De Russische regio Kaliningrad is een exclave die omringd wordt door Litouwen, Polen en de Baltische Zee.