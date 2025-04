Oekraïne hamert op eis volledige wapenstilstand

President Volodymyr Zelensky herhaalde woensdag, terwijl topdiplomaten in Londen overleggen over Amerikaanse plannen om een einde te maken aan de oorlog, dat hij openstaat voor welk vredesoverleg dan ook. Ook rechtstreeks met Rusland - als dat land bereid is de strijd over de hele linie onmiddellijk te staken.

„Als Rusland voor een beperkte pauze gaat, zal Oekraïne met gelijke munt antwoorden”, zegt vicepremier Joelia Svyrydenko op X. Het voorlopig accepteren van de huidige Russische veroveringen van delen van Oekraïne „vermomd als vrede” is volgens haar voor de Oekraïense bevolking onverteerbaar.