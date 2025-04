Philips verliest rechtszaak om gelijkenissen tandenborstel

Boombrush mag zijn elektrische tandenborstels blijven verkopen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die Philips tegen het bedrijf had aangespannen. Het technologieconcern vond dat de tandenborstels van Boombrush te veel leken op die van een eigen type en eiste een verkoopverbod. Maar volgens de rechter verschillen beide apparaten voldoende van elkaar.