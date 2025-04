OM: diefstal 1400 kilo cocaïne aanleiding geweldsincidenten

De drugs werden op 29 augustus in België ingevoerd. Daar werd de partij gestolen en vervolgens verdeeld in een loods in Oud Gastel. Een deel van de drugs is begin oktober opgeslagen in een loods in Ter Aar. Daar werd de partij opnieuw gestolen in de nacht van 10 oktober.

De beide diefstallen zorgden voor een geweldsgolf. Eerst in Den Haag, Rijswijk en Delft. Zo werd brand gesticht in de Chicagostraat in Den Haag en in de Herenstraat in Rijswijk. Uit onderzoek is gebleken dat de bewoners geen rol hadden in het criminele conflict, volgens het OM. Het ging bijvoorbeeld om familie of vrienden van de vermeende opdrachtgevers van de diefstal in België.

Na de tweede diefstal volgde geweld in en rond Alphen aan den Rijn en Leiden, met beschietingen, explosies en bedreigingen in Alphen aan den Rijn, Rijnsaterwoude, Leiden en Valkenburg. Hierbij werden de eigenaar van de loods in Ter Aar, een van zijn werknemers, familie en vrienden slachtoffer. Of de eigenaar van de loods wist dat de drugs in zijn loods waren opgeslagen wordt nog onderzocht.