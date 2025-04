Automaker Tesla ziet winst kelderen

Tesla boekte over de maanden januari tot en met maart een omzet van 19,3 miljard dollar, omgerekend ongeveer 16,9 miljard euro. Dat was 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst viel 71 procent lager uit, op 409 miljoen dollar.

Het concern kwam met de cijfers na het slot van Wall Street. In de aanloop daarnaartoe steeg het aandeel dinsdag met 4,6 procent.

Tesla had begin deze maand al de verkoopcijfers bekendgemaakt. Het bedrijf bleek wereldwijd 13 procent minder auto’s te hebben verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar. In de eerste drie maanden werden 336.681 voertuigen afgeleverd, het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2022.

Het bedrijf is in zijn prognoses voor het gehele boekjaar verder voorzichtig. Eerder had Musk nog een terugkeer naar groei beloofd, nadat Tesla’s jaarlijkse leveringen vorig jaar waren gedaald.

Investeringen

„Hoewel we verstandige investeringen doen die zowel onze voertuig- als energieactiviteiten klaarstomen voor groei, hangt het groeitempo dit jaar af van verschillende factoren”, stelt Tesla in een toelichting, daarbij verwijzend naar de macro-economische omstandigheden en de productieopschaling van fabrieken. „We zullen onze prognose voor 2025 opnieuw bekijken in onze update van het tweede kwartaal.”

Sommige Teslabezitters zeggen zich te schamen voor hun auto door Musk

De rol van Musk als adviseur van Trump voor bezuinigingen bij de Amerikaanse overheid heeft tot onvrede geleid bij sommige klanten. Er zijn al oproepen geweest tot het boycotten van Tesla, en sommige Teslabezitters zeggen zich te schamen voor hun auto door Musk. Verspreid over de wereld zijn ook dealerbedrijven, laadstations en voertuigen van klanten slachtoffer geworden van vernielingen.

Meer tijd

Musk kondigde aan dat hij vanaf mei meer tijd aan Tesla gaat besteden. Hij denkt dat hij dan nog één of twee dagen per week bezig is met overheidszaken. De ingezakte verkoop van Tesla’s is volgens Musk zelf te wijten aan het beperkte consumentenvertrouwen en de algehele economische situatie.

Musk trok de afgelopen maanden de kar bij het door president Trump in het leven geroepen Department of Government Efficiency (DOGE). De bezuinigingsoperatie van DOGE heeft duizenden Amerikaanse ambtenaren hun baan gekost.

Koen Bender, oprichter van Mercurius Vermogensbeheer, zei woensdag op radiozender BNR dat Musks werk voor de regering-Trump het imago van Tesla onherstelbaar beschadigd heeft. De daling van de verkopen wereldwijd valt hem nog mee, gelet op de malaise voor het merk in Europa.

„Dat betekent dat er elders in de wereld nog genoeg mensen zijn die alsnog zo’n auto kopen. Daarnaast zien we nog Teslaonderdelen met grote groei, zoals de energieverkoop, die ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar met 70 procent is gestegen, naar 2,7 miljard dollar aan verkopen van energie”, aldus Bender bij BNR.