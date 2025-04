Wijs moslim via Jozef op meerdere Jozef

In oktober 2024 mocht ik in de Oude Stad van Jeruzalem aan islamitische ondernemers iets doorgeven over de meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus. Door de oorlog waren er nauwelijks toeristen in Jeruzalem. Daardoor hadden de ondernemers tijd om te lezen. Ik kon niets bij hen kopen, maar zij ontvingen van mij gratis een Arabische vertaling van het boekje ”Jozef, behouder van het leven” van wijlen M. Waterman, een uitgave van de GBS.

Jozef, de zoon van Jakob, kennen de moslims wel

Op een avond wilde ik voorbijgangers aanspreken. Ik had vooraf gebeden of de Heere mensen op mijn pad wilde brengen. Dankbaar was ik dat ik niet veel later door verschillende moslims zelf werd aangesproken, zodat er een gesprek kon ontstaan.

Op een andere dag ging ik met evangelisatiemateriaal van winkel tot winkel. Overal was er een aanknopingspunt: Yosef uit de Koran! Jozef, de zoon van Jakob, kennen ze immers wel. In gesprekken wees ik van Jozef naar de grote Behouder des levens. Want die meerdere Jozef is moslims onbekend.

Pakketbezorger

Christenen doen er, zowel in Nederland als in het Midden-Oosten, goed aan de moslims die ze ontmoeten niet als een bedreiging te zien, maar met barmhartigheid tegemoet te treden. Dat heeft Jezus ons voorgedaan. Moslims kennen Gods genade in Christus niet, maar zijn wel op zoek naar vrede.

Wie bidt voor de bekering van Arabieren en moslims bidt tegelijk ook of de volheid van de heidenen mag ingaan

Het evangelisatieboekje van de GBS –ook in het Nederlands verkrijgbaar– is een waardevol middel om in gesprek te gaan met moslims die we in het dagelijks leven tegenkomen. Bijvoorbeeld een moslimpakketbezorger of iemand uit je omgeving die op je weg wordt geplaatst.

Vrijmoedigheid

Een open eerste contact is in mijn ogen een goede basis voor een gesprek. Een hand geven en ”salam” zeggen. Krijg je ”as-salam alaykum” als antwoord, dan weet je dat je een moslim voor je hebt. Daarna stel ik de vraag: „Kent u Jezus als profeet?” „Ja”, is dan het antwoord, omdat Jezus in de Koran voorkomt. „Maar wat betekent Hij voor u persoonlijk en waarvoor hebt u Hem dan nodig?” Dan staat de wagen vaak stil. Als Gods Geest dan opening geeft in het gesprek kun je vertellen welke waarde Christus voor jezelf heeft gekregen, om de moslims daarmee jaloers te maken.

Een winkelier in de Oude Stad van Jeruzalem leest uit een Arabische vertaling van de GBS-uitgave ”Jozef, behouder van het leven”. beeld J. Roukens

Komen moslims ook met tegenargumenten? In Jeruzalem hoorde ik steeds: „Ik ken Jozef, ik ken de Koran, dus ik hoef niets meer te weten.” Hoe ga je daar dan mee om? In de Koran (Soera 10:94) staat dat, als moslims ergens over twijfelen, zij advies moeten vragen bij degenen die vóór hen een heilig boek hadden (joden en christenen; de Bijbel/Thora en het Evangelie). Daar kun je moslims dan op wijzen.

In Jeruzalem vroeg ik steeds: „Kent u de meerdere Jozef?” Daar moesten ze „nee” op zeggen. Daarna vertelde ik dan: „Die wordt verborgen gehouden in de Koran, maar in dit boekje staat Wie Hij is, tot je eeuwig behoud.”

Mattheüs 10:16 wijst ons een duidelijke weg: „Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.” Tijdens zulke gesprekken is het noodzakelijk om al biddend de hulp van Gods Geest te vragen. Hij wil wijsheid geven en harten openen, omdat de Heilige Geest niets liever wil dan Zijn Koninkrijk uitbreiden en Christus verheerlijken in het leven van een zondaar.

Gebed

De tentenmakers en veldwerkers in het Midden-Oosten, die in het geheim zijn uitgezonden, hebben de gave van de vrijmoedigheid nodig om de Naam van Jezus te verkondigen, zodat Zijn Koninkrijk ook in het Midden-Oosten komt, tot roem van Zijn genade. Er zijn wel landen waar dit erg lastig is in verband met persoonlijke veiligheid. Laten wij bidden dat ze die vrijmoedigheid verkrijgen en goede gelegenheden ontvangen. En wie bidt voor de bekering van Arabieren en moslims (in het Midden-Oosten en in Nederland) bidt tegelijk ook of de volheid van de heidenen mag ingaan, opdat heel Israël zalig zal worden.

De auteur is bestuurslid van stichting Ismaël en in het dagelijks leven acquisiteur, recruiter en business developer.