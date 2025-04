Preken van oudvaders (III)

Er is het nodige gezegd naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek naar leesdiensten binnen de gereformeerde gezindte. Wat mij het meeste trof, is wat ds. W. Pieters opmerkte: „Als het nu eenmaal zo is dat er toch gelezen moet worden, lees dan het beste van het beste en lees ook zo goed, helder, eerbiedig en duidelijk dat de mensen er niet voor thuisblijven” (RD 12-4). Dat kan weleens betekenen dat we voorkeur moeten geven aan de zon die in de tijd van de (Nadere) Reformatie en onder de puriteinen zo helder geschenen heeft. En uit die tijd zijn zo veel goede preken bewaard gebleven, zoals Steef de Bruijn schreef (RD 12-4).

Dat is althans mijn ervaring geweest in de tijd dat ik in de leesdiensten mocht voorgaan. Ik probeerde af te wisselen tussen preken van deze of de vorige eeuw en preken van voor 1900. Tot nu toe was er van de laatste categorie een redelijke keus voorhanden. Bij oude preken moet je weleens wat bekorten of bijschaven en ze zijn zeker niet allemaal geschikt, maar er zitten prachtige stoffen onder het oude goud verborgen. Het kost wel wat energie om ze te bewerken of geschikt te maken, maar dat loont de moeite. Meestal komen er goede reacties op. De Heere zegent Zijn Woord ook door leespreken. En dat kan zowel een oude als een hedendaagse preek zijn. Al zeg ik erbij: „De oude is beter.”

A. Jobse, Dordrecht

Preken van oudvaders (IV)

Vijftig jaar terug werden er in de vacante kerken bijna standaard preken gelezen van bekende Nederlandse, Engelse en Schotse oudvaders. Daar is een kentering in gekomen (RD 5-4). In sommige kerkverbanden leest men bijna alleen preken van ”eigen” predikanten. Is het echter, in het licht van het verval van de kerk, wel goed om dat te doen? Is men soms bang voor leerstellige afwijkingen? Of durft men de ”eigen” leer niet meer te toetsen aan de (hertaalde) geschriften van onze oudvaders?

Wat moeten we doen als er niet genoeg predikanten zijn? In Lukas 10:2 wijst de Heere Jezus ons op onze plicht: „De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.” Als er waarlijk nood in de gemeente is, zendt God een predikant naar die gemeente. Ik vrees echter dat er in de meeste plaatsen een ”houdbare nood” is. Zou het predikantentekort ons echt aan het hart gaan, dan zouden de wekelijkse zangavonden die geopend worden door predikanten omgezet worden in bidstonden!

Onze oudvaders waren geen voorstanders van preeklezen in de kerk. Ze waren bang dat deze preken gecanoniseerd zouden gaan worden, dat ze zouden gaan heersen over Gods Woord. Het „alzo spreekt de Heere” zou dan gaan ontbreken.

Bij gebrek aan een predikant is het onze tweede plicht om zo dicht mogelijk bij de Bron te blijven. En dat deden onze oudvaders. Door geen preken van oudvaders te lezen raken we steeds verder af van de bron van Gods Woord en de belijdenisgeschriften. Daarom is het zo nodig om terug te keren naar de oude, beproefde waarheid, die onze oudvaders hebben voorgestaan. Of pakken we toch liever een preek van een hedendaagse, bekende predikant van ons eigen kerkverband, die ons zo vertrouwd in de oren klinkt? Maar daarmee houden we, misschien onbedoeld, de kerkmuren hoog.

Dr. ing. H. Koopman, redacteur Gereformeerd Venster

”Wonderlijk Gemaakt”

In zijn opinieartikel schreef Jan Kloosterman, bestuurder van Driestar Educatief, dat er moedig én zachtmoedig over seksualiteit gesproken moet worden (RD 5-4). Daar zijn we het mee eens. Maar zijn bewering dat de methode ”Wonderlijk Gemaakt” 2.0 „vanuit heldere Bijbelse waarden en normen” zou zijn geschreven, delen we niet.

Bijbels Beraad M/V heeft in februari 2023 al een kritisch, door dr. B.A. Zuiddam geschreven krantenartikel gewijd aan de uitgangspunten van deze methode (zie bijbelsberaadmv.nl). Veel lesinhoud in de methode is namelijk nogal neutraal en beschrijvend van aard en te weinig richtinggevend of normatief. Er wordt zo veel psychologisch ‘verpakkingsmateriaal’ om het thema seksualiteit gewikkeld dat het ”zachtmoedig” vooropstaat en het ”moedig” uit het zicht verdwijnt.

Dat is dan ook de reden waarom deze methode op dit moment herschreven wordt voor de Bijbelgetrouwe achterban, met medewerking van Bijbels Beraad M/V.

Fam. Kluit, Numansdorp

In Opgemerkt reageren lezers van het Reformatorisch Dagblad op de inhoud van de krant. Ook reageren? Stuur uw reactie (maximaal 250 woorden) naar opinie@refdag.nl. Op ingezonden brieven kan niet worden gereageerd.