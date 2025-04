Rubio kondigt grote reorganisatie aan bij Buitenlandse Zaken VS

„In de huidige vorm is het ministerie opgeblazen, bureaucratisch en niet in staat om zijn belangrijke diplomatieke missie uit te voeren in dit nieuwe tijdperk van strijd tussen grootmachten”, schrijft Rubio. „De afgelopen 15 jaar is de voetafdruk van het ministerie ongekend gegroeid en zijn de kosten de pan uit gerezen.”

Amerikaanse media schreven afgelopen week al over de plannen voor enorme bezuinigingen bij Buitenlandse Zaken. The Washington Post en Politico berichtten dat president Donald Trump van plan was om het budget voor het ministerie te halveren. Dat zou ten koste gaan van bijdragen aan internationale organisaties en programma’s die bijvoorbeeld democratie promoten.