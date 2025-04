Gereformeerd Ermelo neemt afscheid van Maranathakerk – en ander plaatselijk kerknieuws

Maranathakerk Ermelo

De gereformeerde kerk in Ermelo neemt op termijn afscheid van de Maranathakerk. Haar andere kerkgebouw, de Immanuelkerk in het centrum van het Veluwse dorp, wordt de centrale plek voor kerkdiensten, samenkomsten en activiteiten. De kerkenraad heeft daartoe besloten „met het oog op de toekomst van de kerkelijke gemeente en vanuit financiële verantwoordelijkheid”, zegt voorzitter Gerbe de Vos.

Het ledental krimpt en daarmee lopen ook de inkomsten terug. Twintig jaar geleden telde gereformeerd Ermelo nog bijna 4000 leden, nu ongeveer 2200. „Er is ook sprake van verminderde kerkgang. Corona heeft daaraan bijgedragen of dat mogelijk versneld.” Een langdurig bezinningsproces heeft geleid tot de conclusie dat de gemeente met één kerkgebouw toe kan. De Immanuelkerk beschikt daarvoor met een zalencentrum over betere faciliteiten, aldus De Vos.

De Maranathakerk, een modern rechthoekig gebouw met losstaande toren, werd in 1957 in gebruik genomen. In 1985 werd ze uitgebreid met enkele zalen, waaronder ruimten voor de jeugd. Een eerder plan om de kerk te verbouwen tot multifunctioneel centrum voor de buurt bleek na onderzoek financieel niet haalbaar.

Wanneer de Maranathakerk definitief wordt afgestoten is nog niet exact bekend. Eerst wordt bekeken of de inrichting van de Immanuelkerk nog moet worden aangepast. „Ook willen we de tijd nemen voor een goed samengaan van de gemeenteleden uit beide kerkgebouwen”, zegt De Vos. Dat kan volgens hem zeker een jaar en misschien wel drie jaar vergen. Daarnaast wordt de komende tijd besproken hoe en wanneer de kerk te koop wordt gezet.

Ontmoetingskerk Assen

De gemeente Assen steekt definitief geen geld in de aankoop van de voormalige protestantse Opstandingskerk als tweede maatschappelijke ontmoetingsplek in de wijk Marsdijk. Een motie van de SP, mede ondersteund door de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks en het CDA, om maximaal 450.000 euro bij te dragen is in de gemeenteraad verworpen met een nipte meerderheid van 17 van de 32 stemmen.

In de wijk Marsdijk, met meer dan 12.000 inwoners, is behoefte aan meer laagdrempelige voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning. Een initiatiefgroep wil het kerkgebouw omvormen tot een multifunctioneel centrum waar cultuur, ontmoeting en zingeving samenkomen.

Inmiddels is, onder andere door wijkbewoners, bijna 5 ton aan leningen en giften toegezegd. De diaconie van de protestantse gemeente draagt 250.000 euro bij. Financiële risico’s en structurele onzekerheden zijn voor burgemeester en wethouders argumenten om geen subsidie te verstrekken.

De ChristenUnie en de SP, die eerder schriftelijke vragen over het wijkcentrum stelden, benadrukten dat met het initiatief vooral wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van de wijk. De deelname van de protestantse diaconie in het centrum is voor de VVD een belemmering. „Wij willen met gemeenschapsgeld geen kerkelijke organisatie financieren.” Stadspartij PLOP vond dat de initiatiefnemers voor de financiering maar naar een bank moeten stappen. D66 steunde het college in zijn afwijzing.

Kerken Papendrecht

Kerkgebouwen in de gemeente Papendrecht met een historisch of uniek karakter kunnen voortaan niet zonder vergunning gesloopt worden. Op initiatief van de SGP-fractie in de gemeenteraad krijgen ze in het gemeentelijke omgevingsplan de aanduiding „karakteristiek”.

„Kerken kunnen gezien worden als dragers van cultureel en historisch erfgoed”, betoogde SGP-raadslid Willem Goudriaan bij de behandeling van de nieuwe Omgevingsvisie 2.0. Daarin is volgens hem de aandacht voor kerkgebouwen minimaal. In een omgevingsvisie legt de raad zijn ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving vast voor de lange termijn.

Een amendement van de SGP om het document op dit punt aan te passen werd mede ingediend door D66, het CDA, de ChristenUnie en Papendrechts Algemeen Belang. Bij de stemming werd het met 17 van de 22 stemmen aanvaard. „Kerken zijn voor veel Papendrechters waardevolle ontmoetingsplekken”, aldus het amendement, dat aan de omgevingsvisie ook toevoegde dat de mogelijkheden om kerkgebouwen nadrukkelijker te beschermen nader worden verkend.

De VVD, de PvdA en GroenLinks stemden tegen, onder meer omdat zij de gewenste aanpassing te algemeen of te onduidelijk vinden. „Niet elk kerkgebouw is karakteristiek of behoeft bewaard te blijven”, aldus de VVD.