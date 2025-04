VN-hulp 650.000 mensen Ethiopië wordt stopgezet door geldgebrek

De VN-organisatie die gaat over voedselhulp heeft alarm geslagen over de gevolgen van ernstig geldgebrek in Ethiopië. „Het Wereldvoedselprogramma (WFP) ziet zich genoodzaakt om in mei de behandeling van 650.000 ondervoede vrouwen en kinderen stop te zetten vanwege onvoldoende financiering”, staat in een verklaring.