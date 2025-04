Onvrede over Israëlbeleid kabinet groeit

Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O. Het aantal Nederlanders dat „helemaal niet” achter het kabinetsbeleid staat, is toegenomen tot 27 procent. In september was dit nog 19 procent. Bijna een derde steunt het beleid in beperkte mate.

Van de bevolking staat 15 procent grotendeels of volledig achter de manier waarop de Nederlandse regering met het conflict omgaat. In oktober 2023 was dit nog 29 procent; afgelopen september was het 21 procent. Onder CDA-kiezers gaat het om een daling van 56 procent in november 2023 naar 20 procent nu. Het aandeel VVD-kiezers dat het kabinetsbeleid grotendeels of volledig steunt, daalde in dezelfde periode van 57 naar 32 procent. Onder PVV-kiezers daalde het percentage van 30 naar 23 procent.

Op de vraag of Nederland meer steun moet bieden aan Israël, of juist kritischer moet zijn op Israël, kiest 9 procent voor het eerste en 54 procent voor een meer kritische benadering. In oktober 2023 ging het om respectievelijk 6 procent en 55 procent.

Van de Nederlanders houdt nu 40 procent de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verantwoordelijk voor het oplaaien van het conflict. Nog eens 19 procent doet dat grotendeels. Ten aanzien van Hamas doet 31 procent dit „volledig” en 29 procent „grotendeels”. In oktober 2023 werd Hamas door 74 procent grotendeels of geheel verantwoordelijk gehouden en Netanyahu door 51 procent.

Nederlanders maken zich nu minder zorgen over het conflict tussen Israël in Palestijnen dan eerder. In oktober 2023 maakte 40 procent zich „veel zorgen”. In september 2024 was dit 29 procent; nu gaat het om 26 procent. Ook wordt het conflict minder nauwlettend gevolgd dan voorheen.