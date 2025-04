Kardinalen bijeen om uitvaart paus Franciscus te regelen

De paus wordt naar zijn wens begraven in de Basiliek van Santa Maria Maggiore (de Grote Mariakerk), een van de vier pauselijke basilieken in Rome en Vaticaanstad. De kerk uit de vijfde eeuw staat in het centrum van Rome, ongeveer 3 kilometer ten oosten van Vaticaanstad. Meestal worden pausen bijgezet in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan, maar in de Basiliek van Santa Maria Maggiore liggen al zeven pausen begraven.

Het lichaam van de paus wordt waarschijnlijk woensdag overgebracht naar de Sint-Pieter. De Argentijnse geestelijke Jorge Mario Bergoglio werd twaalf jaar geleden paus. Hij was de eerste paus die niet uit Europa kwam sinds de achtste eeuw en de eerste Latijns-Amerikaanse paus. De Argentijnse president Javier Milei gaat volgens media naar de uitvaart.