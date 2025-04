Farmaceut Roche investeert 50 miljard dollar in uitbreiding VS

Zodra alle nieuwe en uitgebreide locaties operationeel zijn, exporteert Roche naar eigen zeggen meer geneesmiddelen uit de VS dan het importeert. Mogelijk bereidt Roche zich met deze plannen voor op dreigende importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij maakte eind maart bekend dat de VS werken aan importheffingen op medicijnen. Het werd toen niet duidelijk hoe de heffingen eruit moeten zien. Trump wil heffingen invoeren op bepaalde goederen en tal van landen in de hoop dat bedrijven meer producten in de VS gaan maken.

Roche verwacht dat de plannen voor duizend nieuwe banen bij de farmaceut zorgen. Het concern heeft op dit moment ruim 25.000 medewerkers, vijftien onderzoeks- en ontwikkelingscentra en dertien productielocaties in de VS.

Verder gaat Roche een productielocatie voor gentherapie in de staat Pennsylvania bouwen en een productiefaciliteit voor glucosemonitoring in Indiana. Bestaande locaties in Kentucky, Indiana, New Jersey, Oregon, Californië en Arizona moeten worden uitgebreid en gemoderniseerd.