Meditatie: Geestelijk levend

De engelen zullen ook tegen Gods kinderen zeggen: Vrees niet. Christus heeft voor u voldaan, Hij heeft voor u betaald. Daarom heeft God de Vader Christus weer opgewekt. Hij geeft daarmee het handschrift dat Hij voldaan is. Waarom zou u dan vrezen?

Wilt u weten tegen wie de engel dit zeggen zal? Het zal zijn tegen een geestelijk levende, maar niet tegen een geestelijk dode. Vraagt nu iemand wat de kenmerken zijn van een geestelijk levende, dan noem ik de volgende.

Een geestelijk levende is niet meer in het gezelschap van de goddelozen. Als ze hem zoeken in goddeloos gezelschap, kan men van hem zeggen: Hij is hier niet meer, evenals de engelen van Christus zeiden.

Een levende gelovige bewaart en voedt dat leven door het heilig Woord van God. Dat is voor hem het voedsel voor de ziel en hij prijst het.

Hij leeft in alle opzichten evenals Christus. Zijn verstand leeft, want daardoor zoekt hij God te kennen. Zijn wil leeft, en daarmee wil hij God verheerlijken. Zo is het met al zijn gezindheden en neigingen.

Toen Christus was opgestaan, waren Zijn gedachten naar boven gericht. Zo is het ook met een levende zondaar. Hij zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

Bernardus Smijtegelt,

predikant te Middelburg

(Reveilserie no. 542 ”Levend met Christus”, maart 2018)

Dit is de laatste van enkele meditaties, genomen uit een paaspreek van ds. Bernardus Smijtegelt, als onderdeel van de RD-serie Oud Goud.