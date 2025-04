Democraten naar El Salvador voor vrijlating gedeporteerde man

„Donald Trump en zijn regering voeren een door de overheid gefinancierd ontvoeringsprogramma uit: het illegaal arresteren, gevangenzetten en deporteren van onschuldige mensen zonder enige vorm van eerlijk proces”, aldus een van de vier afgevaardigden, Maxwell Frost uit Florida, in een verklaring.

De Amerikaanse regering stuurde de 29-jarige Abrego Garcia op 15 maart naar El Salvador, ondanks een gerechtelijk bevel dat hem beschermde tegen deportatie. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de regering opgedragen de terugkeer van Abrego Garcia mogelijk te maken. De regering maakt daar vooralsnog weinig aanstalten toe en heeft de uitzetting van de man verdedigd.

Washington heeft eerder erkend dat Abrego Garcia’s deportatie een administratieve fout was, maar ontkent dit inmiddels en stelt dat de man als lid van de criminele bende MS-13 terecht gedeporteerd werd. Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt verdedigde de acties van de regering maandag in een interview met Fox News. „Wij hebben geen fout gemaakt”, zei ze.” We hebben altijd volgehouden dat dit een persoon was die uit ons land moest worden gedeporteerd.”

Abrego Garcia verliet El Salvador op 16-jarige leeftijd om te ontsnappen aan bendegeweld, aldus zijn advocaten. Hij is in beide landen nooit aangeklaagd of veroordeeld voor een misdrijf.