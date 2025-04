Sint-Pietersplein stroomt langzaam vol na overlijden paus

Het is jaarlijks erg druk in Rome rond Pasen. Naar schatting waren dit weekend een miljoen mensen naar de Italiaanse hoofdstad gekomen voor de vieringen.

De paus, die in februari en maart vijf weken in het ziekenhuis lag met een dubbele longontsteking, was zaterdag niet krachtig genoeg om zelf het urbi et orbi uit te spreken, maar was wel aanwezig. Ook had hij nog een korte ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance.