Staatssecretaris Ingrid Coenradie is niet bang om Wilders tegen te spreken: „Ze is een wat atypische PVV’er” 

De 37-jarige staatssecretaris, onder meer verantwoordelijk voor het gevangeniswezen en de aanpak van huiselijk geweld, speelde zich de afgelopen weken in de kijker door openlijk in te gaan tegen de man die haar een post in het kabinet bezorgde: Geert Wilders.

Die kreeg donderdag van Coenradie te horen dat zijn plannen om zwaarder te straffen, opgetekend in het hoofdlijnenakkoord, hoogstwaarschijnlijk niet door kunnen gaan. „Ik zie niet hoe dat mogelijk is met nul euro budget”, aldus de PVV-staatssecretaris, die voorafgaand aan de onderhandelingen over de voorjaarsnota om honderden miljoenen euro’s extra had gevraagd. Zonder dat geld krijgt ze de structurele problemen in het gevangeniswezen naar eigen zeggen niet opgelost.

Disloyaliteit

De eerste aanvaring met de leider van de PVV deed zich begin februari voor toen Coenradies plan uitlekte om gevangenen vervroegd vrij te laten, om zo het cellentekort tegen te gaan.

Een flinke ruzie ontstond toen Wilders de bewindspersoon kort na het uitlekken van de plannen bezocht op het ministerie. Coenradie hield haar poot echter stijf.

De disloyaliteit richting Wilders bleek geen gevolgen te hebben voor haar positie en sindsdien trekt de staatssecretaris steeds vaker haar eigen plan. Zo zei ze begin deze maand „geen eenheid van kabinetsbeleid” te zien, nadat premier Schoof en NSC-minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark in de plaats van PVV-asielminister Marjolein Faber vijf lintjesvoordrachten voor asielvrijwilligers tekenden. Ook Coenradie had wel willen tekenen, zo zei ze. Meteen daarop sneerde ze richting Faber „dat je het uitreiken van lintjes niet politiek moet maken”.

Dezelfde avond schoof Coenradie aan bij het praatprogramma Vandaag Inside. Of ze zich nog thuis voelde bij de PVV? „Ik voel me thuis in het kabinet”, antwoordde ze ontwijkend.

Eigenzinnige koers

In de Rotterdamse gemeenteraad, waarin Coenradie van 2022 tot 2024 Leefbaar Rotterdam vertegenwoordigde, roept haar eigenzinnige koers amper verbazing op. „Ze is overduidelijk niet geselecteerd op loyaliteit”, vermoedt Tjalling Vonk (ChristenUnie). Het verbaast hem „helemaal niets” dat Coenradie haar eigen lijn kiest. „Ze is een wat atypische PVV’er; met extreme en onhaalbare standpunten heeft ze helemaal niets”, zegt Vonk. „Wat dat betreft is ze een echte Rotterdamse”, vindt hij.

Ook DENK-raadslid Serkan Soytekin vindt dat Coenradie niet echt bij de PVV past. „Toen hier tijdens de formatie rondzong dat de PVV iemand binnen Leefbaar zou hebben gepolst voor een kabinetspost, was zij niet de eerste aan wie ik dacht”, aldus Soytekin, die zich nog weet te herinneren dat Coenradie als raadslid een iftar bijwoonde. „Ze staat echt wel open voor andere culturen.”

„Ze is een wat atypische PVV’er; met extreme en onhaalbare standpunten heeft ze helemaal niets” Tjalling Vonk, raadslid CU Rotterdam

Salesmanager

Rotterdam luidt het begin in van Coenradies politieke bliksemcarrière. In 2022 staat ze op plek twee van de kandidatenlijst van Leefbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Echte politieke ervaring heeft ze dan nog niet. De geboren Rotterdamse werkt als salesmanager bij ArboNed, en is slechts enkele jaren actief geweest als bestuurslid voor de VVD in Tiel.

Leefbaar sorteert in aanloop naar de verkiezingen duidelijk voor op coalitiedeelname en matigt haar koers. Zo ageert de partij in haar verkiezingsprogramma niet meer tegen de islam, maar tegen de politieke islam. Ook het pleidooi voor een minarettenverbod verdwijnt uit het programma. „Coenradie paste binnen die beweging”, legt Vonk uit. „Ook zij plaatste het anti-islamgeluid niet meer zo op de voorgrond.”

Hardliner

De koersmatiging werpt zijn vruchten af: Leefbaar komt als grootste fractie met tien zetels in een coalitie met VVD, D66 en DENK. Desondanks weet Coenradie, in 2023 ook fractievoorzitter van Leefbaar, zich te profileren als crimefighter en hardliner, vooral op het gebied van veiligheid.

„Coenradie begreep heel goed dat ze soms stevig uit de hoek moest komen om de rechterflank binnen Leefbaar vast te houden” René Segers-Hoogendoorn, raadslid CDA Rotterdam

In een debat over de voetbalrellen in Rotterdam na de voetbalwedstrijd België-Marokko eind 2022 wijst Coenradie expliciet naar „Marokkaanse jongeren”. Dat dit tegen het zere been was van coalitiepartner DENK, deerde haar niet: „Laten we problemen benoemen zoals ze zijn.”

Ook oud-burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt Coenradie geregeld tegenover zich. Die laatste beschuldigde de bestuurder eind 2023 in een debat over mogelijke fraude en corruptie bij de renovatie van museum Boijmans en concertgebouw De Doelen van vriendjespolitiek. Een schandalige aantijging, vindt de stadsbestuurder.

„Hoewel Leefbaar na 2022 een wat gematigder koers ging varen, begreep Coenradie heel goed dat ze af en toe even stevig uit de hoek moest komen om zo de rechterflank binnen Leefbaar vast te houden”, legt René Segers-Hoogendoorn (CDA) uit. Het heeft er veel van weg dat Wilders’ keus voor haar daarmee verband hield; of die nu overhaast of uit de nood geboren was, of niet.

„Wellicht heeft Wilders gedacht: Coenradie is relatief nieuw in de politiek, die kan ik wel onder de knie houden. Dat is echt een vergissing” Agnes Maassen, raadslid D66 Rotterdam

Hoe dan ook, na de onderhandelingsmarathon over de voorjaarsnota strompelt de coalitie verder. Met Coenradie in de gelederen. Eén ding lijkt zeker: steeds als ze het nodig acht binnen de PVV tegengas te geven, zal ze dat doen. „Qua ervaring had Leefbaar wel meer te bieden”, vertelt Agnes Maassen, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam. „Wellicht heeft Wilders gedacht: Coenradie is relatief nieuw in de politiek, die kan ik wel onder de duim houden. Dat is echt een vergissing. Ze is attent, maar buigt niet makkelijk. Ik zat met haar in de coalitie en heb dat zelf gezien.”