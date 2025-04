Zondag sluit in de gang van het kerkelijk jaar het octaaf (periode van acht dagen) van Pasen. Deze zondag die wel de achtste paasdag wordt genoemd. In de Bijbel is die achtste dag altijd een bijzondere dag. Het is een dag die eigenlijk niet bestaat, omdat de nieuwe week weer bij de eerste dag begint. De achtste dag gaat dan ook boven het normale uit.

Een week geleden herdachten we dat de Heere Jezus is opgestaan uit het graf. En nu belijden we: Hij zal de dagen verlengen. Tot in eeuwigheid.